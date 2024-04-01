Прикордонниця на Львівщині за $9000 обіцяла переправити військовозобов’язаного через кордон

Службовицю ДПСУ затримали "на гарячому", суд обрав їй запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.

Затримали "на гарячому" прикордонницю, яка за 9000 доларів запропонувала військовозобов’язаному чоловікові посприяти у перетині держрубежу із Молдовою.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

"До службовиці за порадою звернувся громадянин України, який постійно мешкає та працює на території Польщі, але нещодавно повернувся до України навідати родичів. Чоловік хотів дізнатися, як законно можна потрапити назад до Польщі, оскільки не подумав про це заздалегідь", – зазначили у ДБР.

Як йдеться у повідомленні, службовиця сказала чоловікові, що законно виїхати з України йому вже не вдасться, однак за 9 тис. доларів США вона зможе "допомогти" організувати його переправлення.

Також вона запропонувала чоловікові підшукати ще трьох-чотирьох людей,які б хотіли разом з ним потрапити за кордон. Прикордонниця запевнила, що доправить "групу" автомобілем до кордону з Молдовою або з Польщею, і посприяє в самому перетині.

Фото: ДБР Прикордонниця намагалася перепрмавити чоловіка через кордон

"Посадовиця призначила зустріч для передачі грошей у приміщенні агенції нерухомості. Після отримання 9 тис. доларів США фігурантку затримали правоохоронці. Кошти вилучені", – додали у ДБР.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру у незаконному переправленні особи через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна. За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваній запобіжний захід – заставу у 60,5 тис. грн та відсторонив від виконання обов’язків.