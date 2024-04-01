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В Україну принесло пил із Сахари. Пилової бурі не буде, але якість повітря може погіршитися

Потрібно зачинити вікна.

У більшості областей України можливе поширення пилу з Сахари, внаслідок чого може погіршитися якість повітря. Однак пилової бурі не буде – для неї швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше. 

Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде. Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла аномально високі температури повітря, захопила і пил із Сахари, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі. У західних регіонах країни це явище могли спостерігати ще вчора, а 1 квітня воно пошириться на більшість областей.

"Небо буде тьмяним", – попередили в Укргідрометцентрі.

Метеорологи порадили зачиняти вікна, оскільки пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

У КМДА додали, що слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.

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