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У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів

У Середземному морі перебуває один російський ракетоносець із залпом до восьми ракет.

У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок понеділка в акваторії Середземного моря дислокується один корабель-ракетоносець ВМС РФ.

Про це повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі один ворожий корабель – носій крилатих ракет «калібр»", загальний залп до восьми ракет", – йдеться в повідомленні.

Водночас, у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря – 6 суден, до Чорного моря – 11 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в березні затонув російський сторожовий корабель "Сергей Котов", а також пошкоджені великі десантні кораблі "Костянтин Ольшанський", "Ямал", "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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