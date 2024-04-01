Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині

"Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив", – йдеться у повідомленні.

Після викриття диверсантів прикордонники одразу відкрили вогонь на ураження.

Про це повідомляє ДПСУ .

Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви Нацгвардії та ЗСУ.

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