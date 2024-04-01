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Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині

Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви Нацгвардії та ЗСУ.

Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині
Архівне фото
Фото: МВС у Telegram

Прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині.

Про це повідомляє ДПСУ.

Після викриття диверсантів прикордонники одразу відкрили вогонь на ураження.

"Зав’язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки. Ворог відступив", – йдеться у повідомленні.

  • Сумська область межує з Курською та Білгородською областями Росії на сході та Брянською – на півночі. Із 3 лютого на Сумщині заборонений рух транспорту на ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордоні з Росією. Російські війська фактично щодня обстрілюють населені пункти Сумщини з різних видів озброєння. 
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