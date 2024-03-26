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На Одещині голова ВЛК отримав підозру у продажі довідок про “непридатність”

“Послуга” коштувала 5500 доларів.

На Одещині голова ВЛК отримав підозру у продажі довідок про “непридатність”
Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі співучасниками за гроші виготовляли довідки військово-лікарської комісії з вигаданими хворобами.

Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем “на замовлення клієнта” за 5500 доларів незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України. 

Тоді у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру лікарю однієї з лікарень Одещини у сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 К України). 

Нещодавно у Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою. Також у підозрюваних вилучили 2 кг психотропів.

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