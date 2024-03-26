Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення

Крім того, на Ізюмщині тракторист підірвався у полі на вибуховому пристрої. Обійшлося без госпіталізації.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула 1 людина, ще 4 отримали поранення
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

На Харківщині внаслідок російський обстрілів за минулу добу загинула 1 людина, ще 4 отримали пораненння, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Сьогодні, о 01:10, відбувся обстріл БПЛА м. Харків. Внаслідок атаки вибито вікна у 4-х поверхової будівлі, де розташоване приватне підприємство. Без постраждалих.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Дергачі, Вовчанські Хутори, Стариця, Бударки. 

23:30 здійснено ворожий обстріл с. Московка Куп'янського району. Влучання по території. Без постраждалих. 

23:00 відбувся ворожий обстріл КАБ м. Вовчанськ. Пошкоджений 1 приватний будинок. Без постраждалих.

20:17 артобстріл с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, внаслідок якого горів гараж. Постраждалих та загиблих немає.

16:16 у м. Дергачі внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 20 приватних будинків, 1 господарчу споруду, 2 автівки. Постраждали 4 жінки: у двох із них вибухова травма, у інших — гостра реакція на стрес.

13:24 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу горіли 2 приватні будинки. На місці влучання від уламків загинув 65-річний чоловік.

У с. Покровське Ізюмського району 53-річний тракторист підірвався у полі на вибуховому пристрої. Без госпіталізації.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі н.п. Іванівка. 

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 23,99 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: Вільхуватської — 37; Великобурлуцької — 120.

Вранці Генштаб повідомив, що вночі росіяни атакували Україну 12 ударними БпЛА, а вчора завдали чотирьох ракетних ударів. Також Росія завдала 59 авіаударів і понад 100 разів стріляла з реактивних систем залпового вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies