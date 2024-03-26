Російська армія завдала 380 ударів за добу по Запорізькій області

Росія атакувала 8 населених пунктів області. Люди не постраждали.

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Російська окупаційна армія протягом доби завдала 380 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, 4 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Роботиному та Малій Токмачці.

97 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

3 РСЗВ-обстріли прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

276 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.