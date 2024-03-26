У Херсонській області армія РФ влучила у навчальний заклад

Російська армія протягом минулої доби обстрілювала Херсонську область, зокрема, і керованими авіабомбами. Зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адмінітсрації Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі", – повідомив очільник ОВА.

Також він зазначив, що минулої доби противник обстрілював Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Бургунку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Олександрівку, Гаврилівку, Золоту Балку, Тягинку та місто Херсон.

По Микільському, Зміївці та Червоному Маяку ворог спрямував керовані авіабомби.

25 березня російські загарбники обстрілювали Херсон та деокуповані населені пункти області. Біля Новоберислава виявили тіло загиблого 71-річного жителя. За попередніми даними чоловік загинув через скидання вибухівки із безпілотника.