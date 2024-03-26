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Генштаб: захисники ліквідували 770 окупантів протягом доби

Російська армія втратила 27 артилерійських систем і 6 танків.

Генштаб: захисники ліквідували 770 окупантів протягом доби
Фото: тг-канал Гострі Картузи

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 438 160 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько  438160 (+770) осіб,
  • танків ‒ 6893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13207 (+24) од,
  • артилерійських систем – 10904 (+27) од,
  • РСЗВ – 1019 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 727 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8553 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 2014 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14498 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1789 (+4).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, району зосередження особового складу та станції керування БпЛА противника. 

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