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Керівник СБУ прокоментував ліквідацію Киви, Татарського і замах на Прилєпіна

Малюк наголосив, що всі вороги "віддають кармічні борги перед українським народом".

Керівник СБУ прокоментував ліквідацію Киви, Татарського і замах на Прилєпіна
Голова Служби безпеки України Василь Малюк
Фото: Макс Требухов

Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував ліквідацію екснардепа і зрадника Іллі Киви, пропагандиста Владлена Татарського та замахи на інших злочинців, що працюють на Росію.

В етері телемарафону Малюк підкреслив, що "жодним чином офіційно ми (СБУ - Ред.) не будемо визнавати цього", але розповів деякі деталі резонансних подій.

Голова СБУ розповів, що, наприклад, Ілля Кива довгий час збирав інформацію, а потім виїхав за межі України, там продовжив працювати для просування наративів Кремля. 

"Він курував ряд агентурних проникнень в Україні. Займався підготовкою різних диверсійних актів і багато всього іншого", - сказав Малюк.

За словами голови СБУ, покарання наздогнало усіх зрадників. 

"Зброя калібром 9×19 мм, коротка, нарізна, спрацювали в район грудної клітки з подальшим контрольним пострілом в голову. І він залишився назавжди поряд з місцем свого проживання в Підмосков'ї", - розповів Малюк про подробиці вбивства Киви. 

Пропагандист Владлен Татарський, за словами очільника української спецслужби, окрім усього іншого, організував зґвалтування українських військовополонених. Татарському в останній день його життя подарували статуетку у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою, де було 400 грам термобаричного боєприпасу. "Вона спрацювала як бритва по відношенню до нього", - зауважив Малюк.

"Прилєпін їхав на свою дачу і дорогою спрацювала відповідна танкова міна. В той день за кермом був його водій, також військовий злочинець, який вбивав наших співгромадян. Водій загинув на місці, Прилєпін був суттєво і тяжко поранений. Дуже травмований був його таз, ноги і, вибачте, він залишився без геніталій", - сказав голова СБУ.

Міністра внутрішніх справ окупованих територій Луганщини Корнета вибухівка "знайшла" в барбершопі під час гоління. А генпрокурор Горенко "вигорів на робочому місці" від 800 грам пластиду. 

Василь Малюк підсумував, що схожих випадків було чимало, але всі вороги "віддають кармічні борги перед українським народом. Крапка".

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