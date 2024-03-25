Заступник керівника ОПУ: У більшості областей України вже відновили електрику, тепло і воду

В Україні триває ліквідація наслідків після масованих російських обстрілів, у більшості областей вже відновили електрику, тепло та воду.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

За його словами, на Харківщині, де ситуація була найскладніша, без світла залишаються 215 тисяч побутових споживачів. Наразі коригують графіки планових відключень, зараз заживлено всю критичну інфраструктуру і метро. Щоб утримати енергомережі міста, ухвалили рішення достроково завершити опалювальний сезон.

Кулеба додав, що на непередбачувані випадки розгорнули модульні котельні. Також вирішують питання запуску каналізації.

Також хочуть завершити опалювальний сезон у Кривому Розі. "Там зараз триває робота щодо забезпечення надійного електропостачання у місті. Водогін та каналізація працюють у повному обсязі", - повідомив заступник глави ОПУ.

У місті Бурштин на Івано-Франківщині без тепла перебувають 12 тисяч абонентів. Ремонтники продовжують лагодити мережу у місті, працюють пункти незламності.

Крім того, ремонтні бригади усувають наслідки ворожих атак в Одесі. Там без світла залишаються близько 300 тисяч абонентів. "Незабаром запрацює електротранспорт. Вночі були аварійні відключення тепломереж та водогону. Зараз Одеса, Чорноморськ, Теплодар, Южне вже з водою та теплом", - додав Кулеба.

У Сумській області досі знеструмлені прифронтові Краснопільська та Глухівська громади. Стабільне електропостачання має запрацювати найближчим часом.