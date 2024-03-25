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Заступник керівника ОПУ: У більшості областей України вже відновили електрику, тепло і воду

У Харкові ухвалили рішення достроково завершити опалювальний сезон. 

Заступник керівника ОПУ: У більшості областей України вже відновили електрику, тепло і воду
заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба
Фото: Макс Требухов

В Україні триває ліквідація наслідків після масованих російських обстрілів, у більшості областей вже відновили електрику, тепло та воду. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

За його словами, на Харківщині, де ситуація була найскладніша, без світла залишаються 215 тисяч побутових споживачів. Наразі коригують графіки планових відключень, зараз заживлено всю критичну інфраструктуру і метро. Щоб утримати енергомережі міста, ухвалили рішення достроково завершити опалювальний сезон. 

Кулеба додав, що на непередбачувані випадки розгорнули модульні котельні. Також вирішують питання запуску каналізації.

Також хочуть завершити опалювальний сезон у Кривому Розі. "Там зараз триває робота щодо забезпечення надійного електропостачання у місті. Водогін та каналізація працюють у повному обсязі", - повідомив заступник глави ОПУ.

У місті Бурштин на Івано-Франківщині без тепла перебувають 12 тисяч абонентів. Ремонтники продовжують лагодити мережу у місті, працюють пункти незламності.

Крім того, ремонтні бригади усувають наслідки ворожих атак в Одесі. Там без світла залишаються близько 300 тисяч абонентів. "Незабаром запрацює електротранспорт. Вночі були аварійні відключення тепломереж та водогону. Зараз Одеса, Чорноморськ, Теплодар, Южне вже з водою та теплом", - додав Кулеба.

У Сумській області досі знеструмлені прифронтові Краснопільська та Глухівська громади. Стабільне електропостачання має запрацювати найближчим часом. 

  • У вечірньому відеозверненні 24 березня Президент Володимир Зеленський повідомив, що із 18 по 24 березня російські окупанти випустили по Україні майже 190 ракет різних типів та близько 140 "шахедів", а також 700 керованих авіабомб.
  • Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія 22 березня провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
  • Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.
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