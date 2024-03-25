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Росія здійснила пуски ракет із Криму, в Одесі пролунали вибухи (оновлено)

В Одесі пролунав вибух

Росія здійснила пуски ракет із Криму, в Одесі пролунали вибухи (оновлено)
Фото: defence-ua

Вдень 25 березня Росія здійснила пуски ракет із території тимчасово окупованого Криму.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив жителів Одеського району про ракети в бік Одеси. Згодом у місті пролунали вибухи, проінформувало "Суспільне".

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету в бік Полтави.

Оновлення 18.26. Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики по всій території нашої держави.

Оновлення 17.50. Згодом повітряна тривога поширилася на всі регіони України через загрозу застосування балістики.

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