Росія здійснила пуски ракет із Криму, в Одесі пролунали вибухи (оновлено)

Оновлення 17.50. Згодом повітряна тривога поширилася на всі регіони України через загрозу застосування балістики.

Оновлення 18.26 . Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики по всій території нашої держави.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракету в бік Полтави.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив жителів Одеського району про ракети в бік Одеси. Згодом у місті пролунали вибухи, проінформувало "Суспільне" .

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