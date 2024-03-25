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​Ісландія виділить кошти на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи

Крім того, країна інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ. 

​Ісландія виділить кошти на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи
Українська армія
Фото: EPA/UPG

Ісландія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.

Передбачається, що на проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише у захист народу України, а й у міжнародне право у ширшому контексті, а також у наші власні безпекові інтереси", - заявив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедіктссон.

Він зазначив, що його держава має намір продовжити підтримку ініціатив такого типу.

Крім того, країна інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ. Відсоток жінок в українському війську значно зріс останніми роками, особливо після початку російського повномасштабного вторгнення РФ. Для задоволення потреб військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів крон.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. 
  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них - Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Днями стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. 
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