​Ісландія виділить кошти на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи

Крім того, країна інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ.

Ісландія підтримає ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті уряду Ісландії.

Передбачається, що на проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише у захист народу України, а й у міжнародне право у ширшому контексті, а також у наші власні безпекові інтереси", - заявив міністр закордонних справ Б'ярні Бенедіктссон.

Він зазначив, що його держава має намір продовжити підтримку ініціатив такого типу.

Крім того, країна інвестує у придбання екіпірування для військовослужбовиць ЗСУ. Відсоток жінок в українському війську значно зріс останніми роками, особливо після початку російського повномасштабного вторгнення РФ. Для задоволення потреб військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів крон.