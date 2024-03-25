Російський посол не прибув на вимогу в МЗС Польщі

У польському Міністерстві закордонних справ повідомили, що посол Росії Сергій Андрєєв не прибув до відомства, де йому повинні були вручити ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору Польщі російською ракетою.

Про це пише RMF24.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський сказав, що ноту протесту доставлять до російського МЗС "іншим шляхом".

"Нам цікаво, чи виконує посол вказівки МЗС у Москві та чи вміє належним чином представляти інтереси Російської Федерації у Варшаві", – сказав речник польського МЗС.