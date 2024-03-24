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Польські військові знали, що російська ракета повернеться в Україну, збивати її було ризиковано для населення

"Ракета важить понад 2 тонни, з них 400 кілограмів - бойове навантаження. Після збиття ракети її уламки впадуть на нашу територію", - розповів представник польських Збройних сил.

Польські військові знали, що російська ракета повернеться в Україну, збивати її було ризиковано для населення
Винищувачі F-16
Фото: acc.af.mil

Польські військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла через Люблінське воєводство, повернеться до України.

Про це заявив представник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, передає RMF24.

"ППО України засвоїла, що більшість російських ракет виходять зі сходу або півночі; ті, хто обороняється, з меншою ймовірністю очікують нападу із заходу. Тому РФ навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і уражали цілі в Україні із заходу", - сказав Горишевський.

Він також пояснив, що рішення не збивати ракету ухвалив оперативний командувач Збройних сил країни. 

"Рішення було ухвалене на основі інформації наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти ракети показала, що вона залишить наш повітряний простір", - сказав військовий.

За словами Горишевського, спроба збити ракету могла спричинити більший ризик для жителів. "Ракета важить понад 2 тонни, з них 400 кілограмів - бойове навантаження. Після збиття ракети її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж впадуть і залишки ефектора, яким була збита сама ракета", - сказав він.

Горишевський додав, що оперативний командувач Збройних Сил Польщі оцінює ситуацію і уповноважений ухвалити відповідне рішення. З іншого боку, пілот-винищувач, навіть якщо він отримає дозвіл на збиття такої ракети, не може цього зробити, якщо розуміє, що уламки можуть впасти на лікарню чи школу. 

  • Уночі 24 березня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Під час атаки одна із російських ракет залетіла у повітряний простір Польщі.
  • Польща підняла авіацію і могла б збити цю ракету, але військові вирішили, що лише спостерігатимуть за ворожим об'єктом, який пробув у повітряному просторі країни НАТО 39 секунд і повернувся у бік Львівської області.
  • Згодом польське МЗС заявило, що вимагатиме від Росії пояснень яким чином ракета потрапила у повітряний простір країни НАТО.
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