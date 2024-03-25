В Україні відновили понад 800 об’єктів медзакладів, які постраждали від обстрілів

За понад 25 місяців повномасштабного вторгнення Росії у різних областях України повністю або частково відновлений 871 об’єкт медзакладів. Зокрема, 513 об’єктів відновлені повністю та ще 358 – частково. Найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За цей час ворог пошкодив 1554 об’єкти. Ще 205 об’єктів зруйнував повністю – вони відновленню не підлягають.

Як зазначили у міністерстві, найбільших втрат зазнали медзаклади Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей.

"У повному обсязі отримати інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо", – повідомили у МОЗ.

Також російська армія знищила 260 автівок екстреної медичної допомоги, 150 – пошкодила та ще 125 – захопила.

"Один із пріоритетів для держави є відновлення медичної інфраструктури, щоби забезпечити безперешкодний доступ кожного пацієнта до якісної та потрібної медичної допомоги. Саме тому, попри постійні атаки російської армії, МОЗ разом із партнерами й надалі працюватимуть над відновленням української медичної інфраструктури, аби наші медики у цей складний час могли працювати та надавати медичну допомогу населенню", – резюмували у міністерстві.