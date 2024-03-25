У Києві в лісосмузі знайшли уламки російської ракети

Попередньо, інформація щодо потерпілих і руйнувань у Голосіївському районі не надходила.

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих і руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

Сьогодні вдень у Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише кількох хвилин.

Станом на 11:23 кількість поранених зросла до чотирьох, усі – в Печерському районі. Серед постраждалих – дівчина 16 років. Її та ще одну людину госпіталізували. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що над Києвом збили дві балістичні ракети, запущені ворогом із Криму.