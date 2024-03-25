РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві в лісосмузі знайшли уламки російської ракети

Попередньо, інформація щодо потерпілих і руйнувань у Голосіївському районі не надходила.

У Києві в лісосмузі знайшли уламки російської ракети
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

У Голосіївському районі Києва в лісосмузі виявлено уламки ракети.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Попередньо, інформація щодо потерпілих і руйнувань не надходила", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

Сьогодні вдень у Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише кількох хвилин.

Станом на 11:23 кількість поранених зросла до чотирьох, усі – в Печерському районі. Серед постраждалих – дівчина 16 років. Її та ще одну людину госпіталізували. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що над Києвом збили дві балістичні ракети, запущені ворогом із Криму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies