За завданням ворога він мав шпигувати за підрозділами Гвардії наступу.

На Київщині затримализрадника, який за вказівкою російських окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції.

У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи Гвардії наступу.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Розвідінформація була потрібна росіянам для підготовки повітряних атак на об’єкти Сил оборони та планування бойових операцій на передовій.

"За даними слідства, щоб впевнитись у спроможності агента виконати завдання «крота», ФСБ дала йому «тестове» завдання. Зокрема окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів та шпиталів, а також оборонних заводів. Разом з цим він мав зібрати для ФСБ максимум інформації про одну із механізованих бригад ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зрадник "втемну" використовував місцеву жительку, в якої орендував квартиру. Її син воював у складі цієї бригади та загинув на передовій.

Затримали чоловіка у власному помешканні. На той час він уже подав документи як кандидат на вступ до лав Національної поліції.

Зрадником виявився мешканець Броварського району, якого в кінці 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування зі спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.