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Обстріли Запоріжжя: тіла загиблої дівчинки та її батька вдалося ідентифікувати за ДНК

Під час масованого обстрілу Запоріжжя загинули 35-річний батько з 9-річною донькою та 63-річний чоловік, який вів тролейбус по маршруту в момент вибуху. 

Обстріли Запоріжжя: тіла загиблої дівчинки та її батька вдалося ідентифікувати за ДНК
Фото: ГУНП у Запорізькій області

Поліції вдалося ідентифікувати тіла загиблої внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю дівчинки та її батька за ДНК-профілями, повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області.

У результаті ракетних ударів у обласному центрі загинули 35-річний батько з 9-річною донькою та 63-річний чоловік, який вів тролейбус по маршруту в момент вибуху. 

"Фрагменти їхніх тіл були вилучені з-під завалів і згорілого транспортного засобу та ідентифіковані за ДНК-профілями”, — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів росіян у Запоріжжі зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок та Дніпровська ГЕС. За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. 

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