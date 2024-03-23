Головне за ніч та ранок суботи, 23 березня: атака "шахедів" на Харків, обстріл Дніпропетровщини, теракт в Підмосков'ї

Нічна повітряна атака, 69 бойових зіткнень, майже 40 відбитих штурмів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на Куйбишевському НПЗ.

Уночі 23 березня Росія атакувала чотирма зенітними керованими ракетами С-300 Донецьку область та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Безпілотники знищені у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

За інформацією Повітряних сил, ворог атакував С-300 Донеччину, а також запустив 34 "шахеди" з районів Курської області (РФ) та мису Чауда (Крим).

Мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1050 росіян, 12 танків, 36 артсистем ворога та 39 крилатих ракет. Загалом Росія вже втратила в Україні 435 760 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі, 23 березня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок влучання зруйновано комунальну установу. Під час повторного обстрілу поранень зазнав 19-річний хлопець, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією ДСНС у Харківській області, під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля ДСНС.

Під артилерійських та мінометними ударами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини.

Уночі 23 березня ворог атакував з артилерії та запустив дрони по Нікопольщині у Дніпропетровській області. У результаті атаки зокрема пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт після чого частина людей залишилися без світла.

Російська армія атакувала Нікополь і Червоногригорівську громаду чотирма безпілотниками, а також двічі обстріляли з артилерії.

Окупанти понівечили коледж, господарські споруди, два багатоквартирні та один приватний будинок. У результаті російської атаки ніхто не постраждав.

Роспропагандисти каналу НТВ оприлюднили фейкове відео із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, нібито Україна причетна до теракту у Підмосковʼї, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що пропагандистський канал НТВ поширив відео з начебто українського телеефіру, у якому секретар РНБО України Олексій Данілов нібито підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї.

Для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя – начальника ГУР МОУ Буданова – на підробне відео з Даніловим, зазначили у Центрі стратегічних комунікацій з посиланням на журналістів "Детектор медіа".

Подробиці – в новині.

Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву, у якій заперечує будь-які звинувачення щодо причетності нашої держави до стрілянини у концертній залі в підмосковному Красногорську.

На думку відомства, це "спланована провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії та створення умов для посилення мобілізації".

У МЗС нагадують, що Кремль має тривалу історію створення кривавих провокацій, зокрема теракт у 1999 році на Каширському шосе. "Для путінської диктатури немає червоних ліній, вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей", - йдеться у заяві.

МЗС України закликає світову спільноту відкинути брехливі звинувачення на адресу України та посилити підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.

Жителі російської Самари повідомляли у соцмережах про пожежу на Куйбишевському нафтопереробному заводі.

Близько 4:30 ранку (2:30 за київським часом) місцеві чули два вибухи, після яких розпочалася пожежа. Попередньо причиною називають атаку безпілотників.

Раніше НПЗ у Самарі вже зазнавав атаки БПЛА. Як пізніше повідомили джерела LB.ua, це була операція Служби безпеки України.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!