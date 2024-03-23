На Дніпропетровщині ворожий шахед пошкодив енергетичний об'єкт

Уночі 23 березня ворог атакував з артилерії та запустив дрони по Нікопольщині у Дніпропетровській області. У результаті атаки, зокрема пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт після чого частина людей залишилися без світла.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія атакувала Нікополь і Червоногригорівську громаду чотирма безпілотниками, а також двічі обстріляли з артилерії.

Окупанти понівечили коледж, господарські споруди, два багатоквартирні та один приватний будинок. У результаті російської атаки ніхто не постраждав.

Крім того, ворог пошкодив лінію електропередач. Однак уже всім абонентам, домівки яких були знеструмлені, повернули світло.

Також сили ППО збили над Дніпропетровщиною 5 ворожих дронів.