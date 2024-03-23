Україна не питатиме, що атакувати в Росії, - Данілов

Секретар РНБО вважає, що Україні не потрібен нічий дозвіл на нищення ворога.

Україна не питатиме дозволу у союзників для завдання ударів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Таку заяву під час безпекового форуму у Києві зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Як передає Укрінформ, таким чином він відповів на питання щодо нібито вимоги США припинити знищення нафтопереробних заводів на території РФ.

За словами Данілова, Україна не збирається ні в кого питати, "що атакувати під час нашої війни, і це ключове словосполучення - саме нашої війни".

Секретар РНБО пообіцяв, що "ми нищитимемо ворога там, де його знаходитимемо".