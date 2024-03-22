Головне за п'ятницю, 22 березня: наслідки масованої ворожої атаки, засідання Ставки, теракт у Підмосков'ї

Бої на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, 57 бойових зіткнень, ворожі обстріли, новий пакет допомоги від Великої Британії. Яким запам’ятається 758-й день повномасштабної війни.

Сьогодні в Україну вдалося повернути ще дев'ятьох дітей.

Унаслідок масової атаки росіян в Україні пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго.

Пошкоджено теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

Аварійні відключення відбулися у семи областях - Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській, енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр “Укренерго” працює над стабілізацією її роботи.

Кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя росіянами зросла до 3 осіб, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Кількість поранених сягнула 20 осіб. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти.

Серед жертв - батько з дитиною, а також водій тролейбуса, розповів згодом Федоров.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік – донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя. Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка - водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС. Пасажирів у транспорті не було", - уточнив очільник Запорізької області.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сьогодні Росія здійснила наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку відбито майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 22 березня – в нашій новині.

Унаслідок влучання росіян в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів і витік нафтопродуктів у річку Дніпро, повідомили у Державній екологічній інспекції Південного округу.

Відходами руйнації у Запоріжжі засмічено понад 7200 кв. м на вулиці Славутича і 300 кв. м – на вулиці Петра Сагайдачного (Бородинській).

Фахівці інспекції відібрали проби води та ґрунту для лабораторного дослідження. Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій розглянули ситуацію в енергетиці.

За словами Зеленського, усі доповіді були присвячені ліквідації наслідків російського обстрілу.

"Заслухав звіти про перебіг відновлювальних робіт, підключення будинків до світла, води й тепла. Забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою", - зазначив глава держави.

На Ставці доповідали голови правління «Укренерго» Володимир Кудрицький та «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Вони розповіли про стан енергосистеми й першочергові кроки щодо її зміцнення та подальшого захисту, Головком Олександр Сирський і командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомили про роботу ППО в за два останні дні.

За підсумками зібрання ухвалили декілька закритих рішень, додав Зеленський. "Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - підкреслив Президент.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги.

“Новий пакет військової підтримки вартістю 60 мільйонів фунтів стерлінгів від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, надасть сучасні нові безпілотники спостереження для підтримки Збройних сил України”, - йдеться у повідомленні пресслужба Міноборони країни.

Крім того, до пакету увійдуть 20 млн фунтів стерлінгів на забезпечення систем протиповітряної оборони, які допоможуть захистити українське небо.

У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину, пише російське видання "Медуза".

Станом на 20-ту годину 22 березня ЗМІ країни-агресора повідомляли про 40 вбитих і понад сотню поранених. У приміщенні згодом пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа, тоді обвалився дах. Згодом повідомили про повторний вибух.

Очевидці розповідали, що нападників було від 2 до 5, у них була автоматична зброя. Вони розстріляли охоронців, а тоді взялися розстрілювати росіян у фойє.

Частину людей вивели з приміщення, деякі заблоковані.

Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокація режиму диктатора Путіна.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.

"Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - додав Юсов.

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