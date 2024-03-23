Армія РФ поранила трьох людей на Херсонщині

Російська армія впродовж доби обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби росіяни обстрілювали Новоберислав, Берислав, Дудчани, Гаврилівку, Червоний Маяк, Олександрівку, Зміївку, Микільське, Тягинку, Львове, Козацьке, Понятівку, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Садове, Нововоронцовку, Шляхове та місто Херсон.

Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення.