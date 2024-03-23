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Росіяни оприлюднили діпфейк з Даніловим щодо теракту у Підмосковʼї

Російські пропагандисти спробували переконати, що Україна начебто причетна до теракту.

Росіяни оприлюднили діпфейк з Даніловим щодо теракту у Підмосковʼї
Фото: dnipro.tv

Російські пропагандисти каналу НТВ оприлюднили фейкове відео із секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, намагаючись переконати, що Україна нібито причетна до теракту у Підмосковʼї.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що пропагандистський канал НТВ поширив відео з начебто українського телеефіру, у якому секретар РНБО України Олексій Данілов нібито підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї.

Для створення фейку росіяни використали частину кадрів з телемарафону за 16 березня та замінили гостя – начальника ГУР МОУ Буданова – на підробне відео з Даніловим, зазначили у Центрі стратегічних комунікацій з посиланням на журналістів "Детектор медіа".

"У ролику не збігаються міміка та мовлення Данілова – це вказує на можливе використання діпфейку. Насправді ж ввечері 22 березня ведучими телемарафону були інші люди (Марічка Падалко і Максим Сухенко, а не Марина Скиба й Олег Білецький, як у відео нтв), а події в підмосковʼї коментував не Данілов, а представник ГУР МОУ Андрій Юсов. Подібними вкидами росіяни намагаються перекласти відповідальність за теракт на українців, який насправді є провокацією спецслужб путіна", — ідеться у повідомленні.

  • ІДІЛ взяла на себе відповідальність за терористичну атаку у популярному концертному комплексі під Москвою, яка сталась 22 березня.
  • У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину.
  • Станом на 20-ту годину 22 березня ЗМІ країни-агресора повідомляли про 40 вбитих і понад сотню поранених.
  • У приміщенні згодом пролунав вибух і спалахнула масштабна пожежа, тоді обвалився дах. Згодом повідомили про повторний вибух.
  • Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї - це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
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