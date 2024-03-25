​На Вінниччині запровадили додаткові обмеження для перетину кордону чоловікам

У межах кількох громад заборонено в'їзд у тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства.

На Вінниччині, в прикордонній з Молдовою зоні, запровадили додаткові обмеження для чоловіків.

Про це повідомив Могилів-Подільський прикордонний загін.

Так, у межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років в тому числі з метою туризму, відпочинку і рибальства.

Дозволено перетинати кордон особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи.

Обмеження не стосуються осіб, які прямують транзитом.

Також заборонено в’їзд чоловіків від 18 до 60 років включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення. У цих громадах та вказаних населених пунктах заборонено перебувати на берегах річки Дністер на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня - з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня - з 20:00 до 06:00.

Дія щодо обмежень не стосується представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.

Наразі на всіх напрямках, звідки потенційно може атакувати ворог, споруджуються додаткові оборонні укріплення.