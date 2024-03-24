Павлюк: "Співробітники ТЦК — це військові, які брали участь у боях, а не "людолови"

Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК. Адже працівники Територіальних центрів комплектування є війьсковими, які прийшли з бойових дій, а не "людолови".

Про це командувач Сухопутних військ написав у Facebook.

"Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою. І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога", — вважає Павлюк.

"Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів "як служити — то всі хворі, а як воювати — то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України".

Командувач підкреслює, що більшість співробітників ТЦК — це військові, які брали участь у бойових діях.

За словами Павлюка, "блогери та медіа" допомогли знищити єдність та згуртованість українців через "репортажі про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

"Окрема тема — ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?" — написав Павлюк.

Командувач став на захист ТЦК та нагадав, що відмова чоловіків від захисту країни, конституційного обовʼязку, є неправомірною.

"Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово (!) не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків", – заявив він.

"Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки – вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів".