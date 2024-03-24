Росія уночі атакувала Миколаївщину балістикою

Протягом доби російські окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївській області за допомогою крилатих та балістичних ракет.
Про це повідомляють Сили оборони півдня та в Миколаївській ОВА.
За інформацією ОВА, увечері, 23 березня, близько о 18:02 та 18:30 ворог вдарив двома ракетами по Миколаївському району, поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає.
Також учора о 21:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Уночі, 23 березня, близько 22:45 та 22:51 ворогом здійснено два ракетних удари по відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає.
"Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак", — додали у силах оборони.