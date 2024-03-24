Росія уночі атакувала Миколаївщину балістикою

Ворог атакував Миколаївську область крилатими ракетами та балістикою. Без постраждалих.

Протягом доби російські окупанти здійснили точкові ракетні удари по Миколаївській області за допомогою крилатих та балістичних ракет.

Про це повідомляють Сили оборони півдня та в Миколаївській ОВА.

За інформацією ОВА, увечері, 23 березня, близько о 18:02 та 18:30 ворог вдарив двома ракетами по Миколаївському району, поцілив по відкритій території за межами населених пунктів. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає.

Також учора о 21:38 ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Уночі, 23 березня, близько 22:45 та 22:51 ворогом здійснено два ракетних удари по відкритій території за межами населених пунктів Вознесенського району. Тип ракет встановлюється. Постраждалих немає.

"Авіаційними ударами із застосуванням 9 керованих авіабомб та некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку противник намагався підтримувати свої штурмові підрозділи під час атак", — додали у силах оборони.