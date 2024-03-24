В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у концертному комплексі в Підмосков'ї
ISW: Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь"
ISW: Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь"
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Укренерго" попереджає про ймовірні графіки відключень в Одеській та Хмельницькій областях

У Харкові діють мережеві обмеження. На Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання можливі графіки відключень.

"Укренерго" попереджає про ймовірні графіки відключень в Одеській та Хмельницькій областях
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але впродовж ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини, пишуть в "Укренерго".

Уламки  пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі. 

"У м. Кривий Ріг  фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась  повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС", — пишуть в енергетичній компанії. 

На Дніпропетровщині  фахівці "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінію, що вимикалась, повернули в роботу. 

У Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.

На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання. 

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies