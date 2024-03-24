"Укренерго" попереджає про ймовірні графіки відключень в Одеській та Хмельницькій областях

У Харкові діють мережеві обмеження. На Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання можливі графіки відключень.

Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але впродовж ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини, пишуть в "Укренерго".

Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі.

"У м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС", — пишуть в енергетичній компанії.

На Дніпропетровщині фахівці "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінію, що вимикалась, повернули в роботу.

У Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.

На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.