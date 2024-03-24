"Укренерго" попереджає про ймовірні графіки відключень в Одеській та Хмельницькій областях

Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми, але впродовж ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини, пишуть в "Укренерго".
Уламки пошкодили частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтну лінію електропередачі.
"У м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах. Також під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС", — пишуть в енергетичній компанії.
На Дніпропетровщині фахівці "Укренерго" та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінію, що вимикалась, повернули в роботу.
У Харкові діють мережеві обмеження, викликані пошкодженням об’єктів енергетичної інфраструктури.
На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.
Унаслідок російської атаки в Кривому Розі пошкоджені тепломережі і лінія електропередач. Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень.