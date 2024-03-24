Ворог скинув авіабомби на Сумщину

У неділю, 24 березня, вранці російські загарбники здійснили сім обстрілів прикордонних територій Сумської області. Під обстрілами опинилися п'ять громад.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Юнаківська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", — ідеться у повідомленні.

Великописарівська громада: здійснено обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (40 вибухів), артилерії (9 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни нанесли авіаудар НАР (3 вибухи).

Шалигинська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: зафіксовано здійснено обстріл дроном-камікадзе типу «FPV» (3 вибухи).

Білопільська громада: здійснено обстріл з ПТКР (2 вибухи).

Хотінська громада: був обстріл з міномету (15 вибухів).

Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.