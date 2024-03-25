Над Києвом збили дві балістичні ракети

Над Києвом вранці понеділка збили дві балістичні ракети, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росіяни запустили їх із території Криму. Тип ракет встановлюють.

"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", – сказав він.

Фото: Микола Олещук у Telegram