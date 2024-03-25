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Над Києвом збили дві балістичні ракети

Росіяни запустили їх із окупованого Криму.

Над Києвом збили дві балістичні ракети
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Над Києвом вранці понеділка збили дві балістичні ракети, заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Росіяни запустили їх із території Криму. Тип ракет встановлюють.

"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", – сказав він.

Фото: Микола Олещук у Telegram

  • Близько 10:30 в столиці пролунала серія вибухів. Вибухи почалися майже одразу після оголошення повітряної тривоги.
  • Станом на 11:22 відомо про чотирьох поранених у Печерському районі. Також були повідомлення про пошкодження в Солом'янському і Дніпровському районах, в Голосіївському – в лісосмузі.
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