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Чехія знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування

Чехія знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і снарядів калібру 122 мм, які можуть переправити в Україну за кілька тижнів.

Чехія знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив Павел, передає Українська правда. 

Він додав, що  Україну потрібно підтримувати у постачанні боєприпасів і всюди шукати військове обладнання. 

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – додав президент Чехії.

За його словами, Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО". 

Він окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії.

"А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Нещодавно у Чехії запропонували  шукати снаряди для України за межами ЄС, оскільки обіцянка Союзу надати боєприпаси Україні не виконується.

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