Чехія знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування

Чехія знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і снарядів калібру 122 мм, які можуть переправити в Україну за кілька тижнів.

Президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але потребує фінансування для цього.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155 мм, і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити (в Україну) за кілька тижнів, якщо знайдемо фінансування на це. Ми звернемося за цією допомогою до партнерів в США, Німеччині, Швеції тощо", – заявив Павел, передає Українська правда.

Він додав, що Україну потрібно підтримувати у постачанні боєприпасів і всюди шукати військове обладнання.

"Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди", – додав президент Чехії.

За його словами, Чехія "шукає військове постачання по світу, а потім працює з нашими партнерами по НАТО".

Він окремо відзначив Данію, Нідерланди, Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до Чехії.

"А потім ми швидко переправляємо його в Україну", – пояснив він.

Нещодавно у Чехії запропонували шукати снаряди для України за межами ЄС, оскільки обіцянка Союзу надати боєприпаси Україні не виконується.