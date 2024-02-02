Чехія пропонує купити снаряди для України за межами ЄС

Оскільки обіцянка ЄС надати боєприпаси Україні не виконується, Чехія вважає, що настав час шукати снаряди за межами блоку.

Про це повідомляє Politico.

“Розчарована цією нестачею, Прага змушує країни ЄС фінансувати закупівлю, за її оцінками, 450 тис. артилерійських снарядів, доступних за межами блоку”, - повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів та особу, знайома з переговорами.

Раніше Франція, лідер оборонної промисловості ЄС, наполягала на тому, щоб закупівлі були зосереджені лише на місцевому виробництві, а не спрямовувалися за межі ЄС.

Втім, заклик Чехії підвищує перспективу того, що Європа звернеться до збройових компаній у Південній Кореї, Туреччині та Південній Африці.

Одне з джерел повідомило, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель окремо зазначив, що Корея може отримати замовлення на снаряди.

Цифра в 450 тис. снарядів, за даними одного з дипломатів, була названа під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі в середу. Інше джерело повідомило, що прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час саміту лідерів ЄС у четвер сказав своїм колегам, що снаряди можуть бути отримані з-за меж ЄС, щоб допомогти блоку виконати свої обіцянки.