Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з гендиректором компанії-виробника байрактарів

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.
Про це йдеться в дописі Олещука в телеграмі.
Співрозмовники обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва щодо безпілотних авіаційних комплексів, а також будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних Сил та Сил оборони України.
Олещук вручив Байрактару від імені Міністра оборони України відзнаку "Зірка військового братерства".
- У жовтні 2022 року стало відомо, що турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки, тобто, у 2024-му.
- Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків