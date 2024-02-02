Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з гендиректором компанії-виробника байрактарів

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.

Про це йдеться в дописі Олещука в телеграмі.

Співрозмовники обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва щодо безпілотних авіаційних комплексів, а також будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних Сил та Сил оборони України.

Олещук вручив Байрактару від імені Міністра оборони України відзнаку "Зірка військового братерства".