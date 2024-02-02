Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
ГоловнаСуспільствоПодії

Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з гендиректором компанії-виробника байрактарів

Обговорили подальше двостороннє співробітництво.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ зустрівся з гендиректором компанії-виробника байрактарів
Халюк Байрактар і Микола Олещук
Фото: Telegram/Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук провів робочу зустріч з генеральним директором компанії Baykar Makina Халюком Байрактаром.

Про це йдеться в дописі Олещука в телеграмі.

Співрозмовники обговорили питання подальшого двостороннього співробітництва щодо безпілотних авіаційних комплексів, а також будівництва заводу на території України, нарощування спроможностей безпілотної авіації Повітряних Сил та Сил оборони України. 

Олещук вручив Байрактару від імені Міністра оборони України відзнаку "Зірка військового братерства".

  • У жовтні 2022 року стало відомо, що турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки, тобто, у 2024-му.
  • Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies