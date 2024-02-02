Прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили схему переправлення чоловіків через кордон за допомогою системи “Шлях”.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися”, - зазначили в ДПСУ.
За це чоловіки платили організаторам до 1 тис. доларів.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів.
Чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Одного фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі.
Оперативники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему, фігуранти якої організували незаконний виїзд чоловіків за кордон. Для цього використовувалась громадська організація.
-
Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Посадовці продавали ухилянтам "посвідчення моряка".
-
Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.