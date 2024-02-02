Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”

Чоловіки виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень.

Прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”
Затриманий підозрюваний в переправленні порушників через кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили схему переправлення чоловіків через кордон за допомогою системи “Шлях”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися”, - зазначили в ДПСУ. 

За це чоловіки платили організаторам до 1 тис. доларів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Під час обшуків вилучили комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів.

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Одного фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі. 

Оперативники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему, фігуранти якої організували незаконний виїзд чоловіків за кордон. Для цього використовувалась громадська організація. 

  • Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Посадовці продавали ухилянтам "посвідчення моряка".

  • Співробітники Держприкордонслужби у Одеській області викрили “шлюбну агенцію”, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies