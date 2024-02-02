Прикордонники викрили схему переправлення порушників через кордон за допомогою системи “Шлях”

Чоловіки виїжджали за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень.

Затриманий підозрюваний в переправленні порушників через кордон

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) викрили схему переправлення чоловіків через кордон за допомогою системи “Шлях”.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Організатори каналу сприяли чоловікам у виїзді за кордон під виглядом водіїв міжнародних пасажирських та вантажних перевезень. Звісно, до України вони вже не поверталися”, - зазначили в ДПСУ.

За це чоловіки платили організаторам до 1 тис. доларів.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну та оргтехніку, банківські картки, печатки, мобільні телефони, копії документів закордонних паспортів.

Чотирьом організаторам повідомлено про підозру, їм загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років. Одного фігуранта цього ж дня виявили при спробі виїзду до Польщі.

Оперативники Держприкордонслужби України (ДПСУ) розкрили схему, фігуранти якої організували незаконний виїзд чоловіків за кордон. Для цього використовувалась громадська організація.