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Обстріли Херсонщини: Біля Новоберислава знайшли вбитого росіянами чоловіка

Окупанти також атакували з авіації Херсонський район, про потерпілих не відомо.

Обстріли Херсонщини: Біля Новоберислава знайшли вбитого росіянами чоловіка
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Херсонська обласна прокуратура

25 березня російські загарбники обстрілювали Херсон та деокуповані населені пункти області. Біля Новоберислава виявили тіло загиблого 71-річного жителя.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За попередніми даними чоловік загинув через скидання вибухівки із безпілотника. 

По Херсону і деокупованих територіях рашисти били з артилерії, РСЗВ, дронів та авіації. 

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях  за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Херсонська обласна прокуратура
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про атаку керованими авіабомбами по селах у Херсонському районі. 

"У населених пунктах внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад та будинок культури. Інформація про постраждалих серед цивільних жителів не надходила", - зазначив Прокудін.

Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Telegram/Олександр Прокудін
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року
Фото: Telegram/Олександр Прокудін
Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

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