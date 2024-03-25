Окупанти також атакували з авіації Херсонський район, про потерпілих не відомо.

25 березня російські загарбники обстрілювали Херсон та деокуповані населені пункти області. Біля Новоберислава виявили тіло загиблого 71-річного жителя.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За попередніми даними чоловік загинув через скидання вибухівки із безпілотника.

По Херсону і деокупованих територіях рашисти били з артилерії, РСЗВ, дронів та авіації.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Фото: Херсонська обласна прокуратура Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про атаку керованими авіабомбами по селах у Херсонському районі.

"У населених пунктах внаслідок влучань пошкоджено адміністративну будівлю, освітній заклад та будинок культури. Інформація про постраждалих серед цивільних жителів не надходила", - зазначив Прокудін.

Фото: Telegram/Олександр Прокудін Обстріли Херсонщини 25 березня 2024 року