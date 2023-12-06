Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)

У котеджному містечку Одінцово під Москвою СБУ ліквідувала зрадника Іллю Киву.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

Ліквідація колаборанта і пропагандиста Киви - спецоперація Служби безпеки України. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї.

Доповнення. Інформацію про знищення Киви підтвердили в українській розвідці.

"Так. Можемо підтвердити, що Кива - всьо. Така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Хто такий Ілля Кива