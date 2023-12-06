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Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)

Колаборанта знищили зі стрілецької зброї.

Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)
Фото: politrada.com

У котеджному містечку Одінцово під Москвою СБУ ліквідувала зрадника Іллю Киву.

Про це повідомляють джерела LB.ua.

Ліквідація колаборанта і пропагандиста Киви - спецоперація Служби безпеки України. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї.

Доповнення. Інформацію про знищення Киви підтвердили в українській розвідці.

"Так. Можемо підтвердити, що Кива - всьо. Така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Хто такий Ілля Кива

  • Колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ і фігурант антикорупційних розслідувань - родом з Полтави.
  • Відомий тим, що у 2017 році організував напівзаконне воєнізоване формування «Безпека життя» під патронатом МВС, котре використовували як тітушок у мітингах на боці забудовників та зокрема у контрмітингу під САП, підтримуючи закриття справи «Рюкзаків Авакова». Структура була розформована у жовтні 2018 року.
  • До того, як стати нардепом від забороненої ОПЗЖ, Кива у 2017-му оголосив себе лідером Соціалістичної партії.
  • У 2019-му балотувався на пост Президента України.
  • У грудні 2021 зрадник на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ. Кива тоді високо оцінив політику Кремля і виправдав окупацію українського Криму.
  • 24 лютого 2022 року колишній нардеп в етері РосТВ закликав росіян "звільнити Україну". До речі, до початку вторгнення зрадник виїхав до Іспанії, а далі перебував у Росії та відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".
  • У березні 2022-го Киву позбавили депутатського мандата, а через два місяці Австралія запровадила проти нього санкції. Під обмежувальні заходи тоді також потрапили і російські пропагандисти.
  • Торік у жовтні СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким Кива керував із РФ. Раніше їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед, у центрі столиці.
  • Цьогоріч у серпні екснардепу-втікачу нарешті повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу. А в листопаді Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією. Його визнали винним за чотирма статтями ККУ.
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