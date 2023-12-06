Джерела LB.ua: У Підмосков'ї СБУ ліквідувала зрадника Киву (доповнено)

У котеджному містечку Одінцово під Москвою СБУ ліквідувала зрадника Іллю Киву.
Про це повідомляють джерела LB.ua.
Ліквідація колаборанта і пропагандиста Киви - спецоперація Служби безпеки України. Відомо, що його вбили зі стрілецької зброї.
Доповнення. Інформацію про знищення Киви підтвердили в українській розвідці.
"Так. Можемо підтвердити, що Кива - всьо. Така доля спіткає інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму", - заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Хто такий Ілля Кива
- Колишній народний депутат України 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ і фігурант антикорупційних розслідувань - родом з Полтави.
- Відомий тим, що у 2017 році організував напівзаконне воєнізоване формування «Безпека життя» під патронатом МВС, котре використовували як тітушок у мітингах на боці забудовників та зокрема у контрмітингу під САП, підтримуючи закриття справи «Рюкзаків Авакова». Структура була розформована у жовтні 2018 року.
- До того, як стати нардепом від забороненої ОПЗЖ, Кива у 2017-му оголосив себе лідером Соціалістичної партії.
- У 2019-му балотувався на пост Президента України.
- У грудні 2021 зрадник на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ. Кива тоді високо оцінив політику Кремля і виправдав окупацію українського Криму.
- 24 лютого 2022 року колишній нардеп в етері РосТВ закликав росіян "звільнити Україну". До речі, до початку вторгнення зрадник виїхав до Іспанії, а далі перебував у Росії та відвідував ефіри провладного російського "Першого каналу".
- У березні 2022-го Киву позбавили депутатського мандата, а через два місяці Австралія запровадила проти нього санкції. Під обмежувальні заходи тоді також потрапили і російські пропагандисти.
- Торік у жовтні СБУ знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким Кива керував із РФ. Раніше їх залучали до так званої фізичної підтримки та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії, насамперед, у центрі столиці.
- Цьогоріч у серпні екснардепу-втікачу нарешті повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу. А в листопаді Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією. Його визнали винним за чотирма статтями ККУ.