Екснардепа Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією

Його визнали винним за чотирма стсттями КК.

Личаківський райсуд Львовазавершив розгляд кримінального провадження відносно екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це повідомила пресслужба суду.

Сьогодні, 13 листопада, суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Його визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.

Остаточно суд призначив екснардепу покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.

Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується на території Росії іоголошений у міжнародний розшук.

За кілька днів з текстом вироку суду можна буде ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням Росії, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року він отримав підозру в державній зраді та був позбавлений депутатського мандату Верховною Радою.

У серпні Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу.