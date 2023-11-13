Екснардепа Киву заочно засудили до 14 років тюрми з конфіскацією

Личаківський райсуд Львовазавершив розгляд кримінального провадження відносно екснардепа ОПЗЖ Іллі Киви.
Про це повідомила пресслужба суду.
Сьогодні, 13 листопада, суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Його визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.
Остаточно суд призначив екснардепу покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.
Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Кива переховується на території Росії іоголошений у міжнародний розшук.
За кілька днів з текстом вироку суду можна буде ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням Росії, в січні 2022 року Кива втік до Іспанії. В березні 2022 року він отримав підозру в державній зраді та був позбавлений депутатського мандату Верховною Радою.
У серпні Киві повідомили про підозру у пропаганді війни та насильницькій зміні конституційного ладу.