За напади на українських дітей росія заплатить найбільшу ціну

Повномасштабна війна стала каталізатором зміцнення української державності, національної ідентичності, міжнародної консолідації. Ми стаємо сильнішими в боротьбі проти ворога, захисті державного кордону, обороні української історії, утвердженні рідної мови. Провідні західні експерти, аналізуючи сучасну Україну, відзначають неймовірне єднання народу, стрімке зменшення російського впливу, водночас мають великий інтерес до нашої стійкості, мужності, сили духу. Вони говорять і про те, що росія продовжує атакувати підвалини української ідентичності, основу основ нашого суспільства. Серед найвразливіших категорій незламної нації - українські діти.

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Міжнародна неурядова організація “Human Rights Watch”, яка займається захистом прав людини, опублікувала звіт “Танки на дитячому майданчику”, в якому йдеться про те, що повномасштабне вторгнення росії в Україну спустошило школи та дитячі садки по всій країні. “Українські діти заплатили високу ціну в цій війні, тому що напади на освіту є нападами на їхнє майбутнє”, - сказав Г’ю Вільямсон, директор відділу Європи та Центральної Азії “Human Rights Watch”. “Як і діти в усьому світі, українська молодь має право на освіту. Попри війну, це ключове право має бути захищене”, – наголосив експерт. У згаданому документі йдеться про обстріли шкіл та використання шкіл і дитячих садків у військових цілях у Київській, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях, зокрема у Києві, Харкові та Чернігові, з лютого по листопад 2022 року. Тут наведено інформацію про руйнування, завдані цим навчальним закладам, а також про дії місцевої влади, спрямовані на створення умов для продовження навчання дітей у цих закладах. Звіт ґрунтується на результатах відвідувань експертами Human Rights Watch 50 навчальних закладів та понад 86 інтерв'ю з директорами шкіл, представниками місцевої влади та свідками бойових дій. Тут і чіткі вимоги світової спільноти до російського уряду, ООН, міжнародних організацій, донорів та України.

Посол Великої Британії в ОБСЄ Ніл Холланд виступив із заявою про те, що тривають атаки росії проти України. “Звісно, російська кампанія проти української ідентичності та культури не закінчується одними атаками на пам’ятники, релігійні об’єкти, музеї та художні галереї”, - зауважив автор, говорячи про депортацію українських дітей на тимчасово окуповану територію та до російської федерації. Дипломат зазначив і про так звані “табори відпочинку”, які мають на меті “навчати дітей російській версії української історії, розміщувати в повністю проросійських середовищах, де вони не можуть розмовляти українською. Ці діти не мають жодного зв’язку зі своєю культурою, і в багатьох випадках не мають перспектив повернутися до України. Намір тут очевидний, мета Росії – позбавити цих дітей української ідентичності”, - йдеться в доповіді Ніла Холланда.

У своїй промові він відзначає, що найгостріше дії росії відчуваються на тимчасово окупованих територіях України: “Росія продовжує втручатися в суверенну цілісність України, проводячи фіктивні “вибори”, які виходять далеко за межі дозволеного міжнародним правом і поширюються на обмеження використання української мови та примусове впровадження російських законів”.

З перших днів окупації, запроваджуючи на тимчасово окупованих територіях України політику примусової русифікації, кремль сподівався на повну підтримку місцевого населення. Однак, за 20 місяців повномасштабної війни цього не сталося. Російські злочинці наштовхуються на внутрішній опір. Посол Великої Британії в ОБСЄ наголосив, що його країна і надалі допомагатиме Україні. “Велика Британія також продовжуватиме підтримувати відновлення України, підтримуючи зусилля України, спрямовані на вихід із війни стійкою до російських загроз. Україна, українці, українська мова та культура знову матимуть усі необхідні умови для розквіту”, - зазначив Ніл Холланд.

Про те, що росіяни масово викрадають українських дітей з метою подальшого російщення, пише і польський мовник “TVP World”. У статті “Непрощенний злочин: викрадення росіянами українських дітей” Адам Боровський зазначає, що над українськими дітьми “імперія зла знущається та промиває мізки”. Автор, згадуючи трагедію Катині, зауважує, що росіяни використовують нацистські методи Лебенсборна і тим самим переплюнули найбільших злочинців людства. Фашисти вбивали дітей уколом фенолу в серце за те, що ті не були арійцями. Рашисти застосовують аналогічну насильницьку зміну особистості дитини на російську. Згадаймо бодай примусовий збір українських дітей на сумнозвісному московському мітингу. Імперія зла не має кордонів як у промиванні мізків, так і діапазоні злочинів. Адам Боровський закликає людство захистити також українських дітей-біженців, які втратили батьків на війні та стали мішенями злочинців. Торгівля людьми, жебракування, примусова проституція, торгівля органами - це те, від чого холоне серце. Допомагаючи українським дітям, світ рятує і своє життя.

Такі публікації свідчать про те, що наші союзники фіксують злочини кривавого диктатора і використовують наявні інструменти з метою його подальшого притягнення до відповідальності. Питання збереження національної ідентичності - серед пріоритетних у війні проти російського ворога.

Розраховуючи на допомогу наших міжнародних партнерів, ми продовжуємо визволяти наші землі, дбати про кожну дитину, забезпечувати сталий розвиток національної системи освіти. Так, під час робочого візиту до Німеччини Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий висловив пропозиції щодо розширення освітніх можливостей для українських дітей за кордоном. Зокрема, йшлося про включення української мови до переліку іноземних, які вивчають у німецьких школах. Сподіваюсь, що вже незабаром така ініціатива буде реалізована і в інших країнах - членах ЄС. Українські діти, які через війну опинились за межами країни, мають бути захищені і в навчальному процесі.

Україна демонструє світові свою стійкість, незламність і силу духу, продовжуючи забезпечувати право здобувачів освіти на майбутнє. Водночас ми потребуємо додаткової підтримки наших вчителів, новітніх технологій для дистанційного навчання, сучасних бомбосховищ, електрогенераторів, стабільного інтернет-зв'язку, ремонтів зруйнованих закладів освіти, шкільних автобусів.

Віримо, що у співпраці зі світовим товариством, яке приєдналося до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Україна стягне з російських злочинців найбільшу після Другої світової війни ціну.