У Силах оборони підтвердили ліквідацію "ексдепутата Народної Ради ЛНР" Попова

Спочатку пропагандисти повідомляли, що він отримав важкі поранення, а потім визнали, що посібник окупантів повністю "задвохсотився".

Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську вибухнув автомобіль із депутатом "народної ради ЛНР" і воєнним злочинцем Олегом Поповим.

Про це повідомили джерела LB.ua в Силах оборони.

Спочатку пропагандисти повідомляли, що він отримав важкі поранення, а потім визнали, що посібник окупантів повністю "задвохсотився".

"За інформацією наших джерел, дана ліквідація є справою рук СБУ. Це була цілком законна ціль, адже до депутатства Попов керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Окрім того, в т.з "народній раді ЛНР" цей персонаж був головою комітету з питань державної безпеки та оборони. Підрив керівника – найкраща реклама ефективності роботи цього комітету", - розповіли джерела.

Нагадаємо, що в вересні партизанський рух "Атеш" анонсував нові операції у Луганську. Після цього за 10 днів партизани вивели з ладу п'ять вантажівок окупантів.

У травні цього року у центрі Луганська підірвали "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Він керував "переворотом у ЛНР" у 2017-му, коли скинули Ігоря Плотницького.

8 листопада у Луганську загинув колишній начальник управління "народної міліції", "депутатнародної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко. У його автомобілі також спрацював вибуховий пристрій.

На початку вересня на Луганщині підірвали "голову митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського.