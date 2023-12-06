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Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян

Йдеться про певні ділянки фронту, але які саме – поки не озвучать.

Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони України роз'яснило слова міністра Рустема Умєрова щодо боїв між другою і третьою лініями оборони росіян.

Міністерство у повідомленні в Facebook зазначило, що Сили оборони на деяких ділянках перебувають і ведуть бойову роботу між 2-ю і 3-ю лініями оборони. Назви ділянок поки не озвучують.

"Назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі знаходяться конкретні операції, будуть повідомлені відповідними підрозділами відповідно до протоколів комунікації", – йдеться у повідомленні.

  • Міністр оборони нині перебуває з візитом у США. У ефірі Fox News він сказав, що Сили оборони уже подолали дві з трьох оборонних ліній росіян і зараз перебувають між другою і третьою лініями. Він також декілька разів наголосив, що Україна має військовий план на 2024. Візит відбувається на тлі критичної необхідності ухвалення Конгресом додаткової підтримки України. 
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