Міноборони роз'яснило слова Умєрова про бої між 2 і 3 лініями оборони росіян

Міністерство оборони України роз'яснило слова міністра Рустема Умєрова щодо боїв між другою і третьою лініями оборони росіян.
Міністерство у повідомленні в Facebook зазначило, що Сили оборони на деяких ділянках перебувають і ведуть бойову роботу між 2-ю і 3-ю лініями оборони. Назви ділянок поки не озвучують.
"Назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі знаходяться конкретні операції, будуть повідомлені відповідними підрозділами відповідно до протоколів комунікації", – йдеться у повідомленні.
- Міністр оборони нині перебуває з візитом у США. У ефірі Fox News він сказав, що Сили оборони уже подолали дві з трьох оборонних ліній росіян і зараз перебувають між другою і третьою лініями. Він також декілька разів наголосив, що Україна має військовий план на 2024. Візит відбувається на тлі критичної необхідності ухвалення Конгресом додаткової підтримки України.