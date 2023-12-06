Зеленський підписав закон про скасування мораторію податкових перевірок бізнесу

Прийняття цього законопроєкту є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки.

Про це йдеться у картці проєкту закону №10016-д на сайті Верховної Ради. Прийняття цього законопроєкту є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Згідно із законопроєктом, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Проте не перевірятимуть ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії. Мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи збережуть до грудня 2024 року.

Перевірки виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг, залишаються у пріоритеті. Їх відкрили законопроєктом №8401 з серпня 2023 року.

Закон набуває чинності через день після публікації.

Також анонсували інші зміни у діяльності підприємців: