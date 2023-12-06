В англомовних ЗМІ готують дискредитаційні матеріали проти влади України, – ЦПД і ГУР

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про підготовку кампанії з дискредитації проти найвищого керівництва держави. За його даними, в іноземних ЗМІ планують зробити серію публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України.
Публікації будуть на англомовних ресурсах. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в РФ, зокрема в часи початку влади Путіна.
"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.
Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Юсов у коментарі hromadske уточнив, що росіяни планують залучати експертів, політологів, лідерів суспільної думки, журналістів, які мають певний бекграунд роботи на території росії.
"Матеріали можуть бути різні. Йдеться не про один матеріал, це саме хвиля і серія, і вони можуть відрізнятися між собою. Але, зокрема, йдеться про конкретні прізвища військового і політичного керівництва нашої держави", – зазначив представник розвідки.
Юсов додав, що спалах такої дезінформаційної хвилі планується "у надзвичайно важливий період", коли партнери ухвалюють ключові рішення щодо підтримки України.
- Протягом повномасштабної війни в іноземних медіа періодично публікували критичні матеріли відносно військово-політичного керівництва України, а також щодо перебігу війни. Зокрема, в вересні американська газета New York Times (яка, до речі, під час Голодомору в Україні публікувала брехню журналіста Волтера Дюранті про влаштований радянською владою голод) опублікувала припущення про те, що удар по Костянтинівці спричинила не росіяни, а українська ракета протиповітряної оборони з комплексу "Бук". Вона нібито могла вийти з ладу і впасти. Такі неофіційні висновки журналісти зробили на основі свідчень деяких осіб, що нібито були очевидцями.
- З'ясувалося, що автор цієї статті – Thomas Gibbons-Neff – неодноразово просував російські наративи. Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та її армію. Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах. Також стверджував, що наші військові торгують танками та артилерією та звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні.