В англомовних ЗМІ готують дискредитаційні матеріали проти влади України, – ЦПД і ГУР

Авторами публікацій будуть журналісти, які мають досвід роботи в Росії.

Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про підготовку кампанії з дискредитації проти найвищого керівництва держави. За його даними, в іноземних ЗМІ планують зробити серію публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України.

Публікації будуть на англомовних ресурсах. Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в РФ, зокрема в часи початку влади Путіна.

"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", – йдеться у повідомленні.

Представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Юсов у коментарі hromadske уточнив, що росіяни планують залучати експертів, політологів, лідерів суспільної думки, журналістів, які мають певний бекграунд роботи на території росії.

"Матеріали можуть бути різні. Йдеться не про один матеріал, це саме хвиля і серія, і вони можуть відрізнятися між собою. Але, зокрема, йдеться про конкретні прізвища військового і політичного керівництва нашої держави", – зазначив представник розвідки.

Юсов додав, що спалах такої дезінформаційної хвилі планується "у надзвичайно важливий період", коли партнери ухвалюють ключові рішення щодо підтримки України.