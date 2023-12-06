Обійшлося без постраждалих. Проте через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Росія вчергове атакувала одну з прифронтових ТЕС.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

“Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. Внаслідок декількох обстрілів впродовж цієї ночі знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго у прифронтовій області”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

Через обстріл без опалення опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців.

Компанія зазначає, що за останні півтора місяці це вже шоста атака на прифронтову теплоелектростанцію.