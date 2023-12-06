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​В ніч на 6 грудня українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник

Окупанти запускали БПЛА із мису Чауда, що в Криму та із території Росії.

​В ніч на 6 грудня українська ППО знищила 41 ворожий безпілотник
Фото: Міноборони України

У ніч на 6 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з двох напрямків – мис Чауда (Крим) та Курська область — РФ.

Усього зафіксували пуски 48 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 41 ударний БпЛА противника. Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — повідомили у Повітряних Силах

Фото: Повітряні Сили України
Як зазначив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, більшість збитих БПЛА знищили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Також дрон-камікадзе "Shahed-136" знищено корабельно-катерним складом Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Повітряні сили показали відео знищення російських безпілотників. Відео зі знищенням російської техніки оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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