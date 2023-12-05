Мешканців Козачої Лопані закликають виїжджати з населеного пункту

Російські окупанти тероризують мирне населення Козачої Лопані у Харківській області. Вони обстріляли мирну інфраструктуру, зокрема амбулаторію та авто медиків.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Вкотре закликаю місцевих мешканців виїжджати з Козачої Лопані, хоча б на зимовий період. Дергачівська міська рада готова допомогти вам з розміщенням на території санітарно-лікувальних закладів області. Детальну інформацію щодо цього можна отримати у старости Людмили Вакуленко або у Дергачівському гуманітарному центрі”, - написав Задоренко.
Він зазначив, що відзавтра медичний персонал знищеної росіянами амбулаторії продовжить надавати послуги жителям селища в іншому приміщенні.
В амбулаторії постійно надавалася лікарська допомога, у більшості випадків пенсіонерам, які пережили російську окупацію.
Обстріли Козачої Лопані росіянами:
- 18 листопада російські військові обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.
- За три дні, 21 листопада, росіяни обстріляли смт Козача Лопань Харківської області. В результаті загинув мирний житель.
- У вересні російські окупанти обстріляли Козачу Лопань, тоді було пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків, магазини та лінії електропередач.