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Мешканців Козачої Лопані закликають виїжджати з населеного пункту

Дергачівська міськрада готова допомогти з розміщенням на території санітарно-лікувальних закладів Харківщини.

Мешканців Козачої Лопані закликають виїжджати з населеного пункту
Фото: Вячеслав Задоренко

Російські окупанти тероризують мирне населення Козачої Лопані у Харківській області. Вони обстріляли мирну інфраструктуру, зокрема амбулаторію та авто медиків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Вкотре закликаю місцевих мешканців виїжджати з Козачої Лопані, хоча б на зимовий період. Дергачівська міська рада готова допомогти вам з розміщенням на території санітарно-лікувальних закладів області. Детальну інформацію щодо цього можна отримати у старости Людмили Вакуленко або у Дергачівському гуманітарному центрі”, - написав Задоренко.

Він зазначив, що відзавтра медичний персонал знищеної росіянами амбулаторії продовжить надавати послуги жителям селища в іншому приміщенні. 

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В амбулаторії постійно надавалася лікарська допомога, у більшості випадків пенсіонерам, які пережили російську окупацію.

Обстріли Козачої Лопані росіянами:

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