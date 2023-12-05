Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада

Представник Президента України у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський озвучив зміни щодо мобілізації і прав військовослужбовців, які пропонують винести на розгляд Верховної Ради.
В інтерв'ю "РБК-Україна" Веніславський повідомив, що з цього приводу напрацьовують два законопроєкти.
"Один з них уже був учора зареєстрований у Верховній раді. Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. У цьому документі, по-перше, визначаються права військовослужбовців на можливість поширювати інформацію – а саме, яку інформацію вони можуть поширювати, щоби вона не була використана ворогом проти України. По-друге, у цьому законопроекті піднімається питання речового забезпечення військовослужбовців. По-третє, передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини, які не передбачені на сьогодні. Також впроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців", - розповів нардеп.
Також у цьому законопроекті хочуть врегулювати питання щодо обліку строку військової служби для нарахування пенсії.
"Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то в них місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету – тоді місяць рахується за три. Якщо він бере безпосередню участь у бойових діях – тоді місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не за своєю волею – тоді місяць за п'ять", - пояснив Веніславський.
Другий законопроєкт стосується безпосередньо питань мобілізації.
Що ним пропонують:
- уточнити, що таке особливий період, оскільки нині це поняття досить розмито прописане у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;
- удосконалити питання, пов'язані з обов'язками військовозобов'язаних;
- загальні правила проведення мобілізації та обов'язків військовослужбовців і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в усіх складових сектору безпеки та оборони;
- уточнені підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, щоб уникнути зловживань. Серед них:
- якщо на утриманні військовозобов'язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина; чоловік / дружина першої або другої групи інвалідності; інші недієздатні члени сім'ї (батько / мати – першого ступеня спорідненості) – він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більш нема кому з точки зору закону доглядати.
- уточнення прав військовозобов'язаних і представників ТЦК. Зокрема, ті, хто є військовозобов'язаним (особи віком від 18 до 60 років), повинні, крім документа, що посвідчує особу, постійно мати при собі також документ про перебування на військовому обліку і пред'являти ці документи для представників ТЦК;
- вручення повістки не лише під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. "Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон", - додав Веніславський.
- повістки можуть вручати не лише представники ТЦК, а й через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади;
- право на відстрочку від призову матимуть лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти – наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти, здобувають другу вищу освіту – того ж рівня або нижчого рівня – для них відстрочки не буде.
Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні
- Питання мобілізації порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Днями Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
- Минулого місяця глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
- Натомість Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчим часом демобілізують військовослужбовців строкової служби. Строковики, в яких закінчився термін служби, але які бажають залишитися, можуть це зробити, уклавши контракт.
- До речі, ще від червня цього року Зеленський не підписує закон про зменшення призовного віку (з 27 до 25 років), на чому наполягають військові. Видання Bloomberg писало що Президент очікує на чіткий план від військових, які мають пояснити, чого досягне армія за допомогою нових правил призову.