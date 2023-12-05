Відстрочка від призову і повістки електронною поштою: Веніславський про нові законопроєкти, які розглядатиме Рада

Представник Президента України у Верховній Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський озвучив зміни щодо мобілізації і прав військовослужбовців, які пропонують винести на розгляд Верховної Ради.

В інтерв'ю "РБК-Україна" Веніславський повідомив, що з цього приводу напрацьовують два законопроєкти.

"Один з них уже був учора зареєстрований у Верховній раді. Йдеться про проект закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. У цьому документі, по-перше, визначаються права військовослужбовців на можливість поширювати інформацію – а саме, яку інформацію вони можуть поширювати, щоби вона не була використана ворогом проти України. По-друге, у цьому законопроекті піднімається питання речового забезпечення військовослужбовців. По-третє, передбачаються відпустки для військовослужбовців при народженні дитини, які не передбачені на сьогодні. Також впроваджуються відпустки після поранення та лікування, які можуть тривати до 12 місяців", - розповів нардеп.

Також у цьому законопроекті хочуть врегулювати питання щодо обліку строку військової служби для нарахування пенсії.

"Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то в них місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету – тоді місяць рахується за три. Якщо він бере безпосередню участь у бойових діях – тоді місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не за своєю волею – тоді місяць за п'ять", - пояснив Веніславський.

Другий законопроєкт стосується безпосередньо питань мобілізації.

Що ним пропонують:

уточнити, що таке особливий період, оскільки нині це поняття досить розмито прописане у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

удосконалити питання, пов'язані з обов'язками військовозобов'язаних;

загальні правила проведення мобілізації та обов'язків військовослужбовців і військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в усіх складових сектору безпеки та оборони;

уточнені підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, щоб уникнути зловживань. Серед них:

якщо на утриманні військовозобов'язаного, який підлягає мобілізації, є недієздатна або неповнолітня дитина; чоловік / дружина першої або другої групи інвалідності; інші недієздатні члени сім'ї (батько / мати – першого ступеня спорідненості) – він має право на відстрочку лише у випадку, якщо за цими особами більш нема кому з точки зору закону доглядати. уточнення прав військовозобов'язаних і представників ТЦК. Зокрема, ті, хто є військовозобов'язаним (особи віком від 18 до 60 років), повинні, крім документа, що посвідчує особу, постійно мати при собі також документ про перебування на військовому обліку і пред'являти ці документи для представників ТЦК; вручення повістки не лише під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом. "Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників, який буде містити усі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що він нібито не отримує повістку і не порушує закон", - додав Веніславський. повістки можуть вручати не лише представники ТЦК, а й через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади; право на відстрочку від призову матимуть лише ті особи, які здобувають наступний рівень освіти – наприклад, якщо після магістерського ступеня людина йде на аспірантуру. Тобто особи, які після однієї вищої освіти, здобувають другу вищу освіту – того ж рівня або нижчого рівня – для них відстрочки не буде.

Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією в Україні