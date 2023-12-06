Викрили зловмисників, які ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги газ фреон на 14 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області, прикордонники і митники викрили незаконне ввезення газу фреон з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це йдеться на сайті БЕБ.
Слідство встановило, що група осіб, використовуючи реквізити благодійної організації, завезла на територію України фреон вартістю понад 14 млн грн для подальшого продажу. Фігуранти задекларували товар як гуманітарну допомогу і таким чином ухилилися від сплати митних платежів.
Після перетину державного кордону, аби приховати вантаж, вони замінили тягач, що перевозив його на склад. Однак детективи БЕБ затримали автомобіль і вилучили товар.
Під час досудового розслідування встановили, що директорку згаданої благодійної організації вже притягували раніше до кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.
Які махінації з гуманітарною допомогою фіксують правоохоронці
- Раніше правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків та легалізації товарів під виглядом гуманітарної допомоги на майже 72 млн гривень.
- На Київщині піймали псевдоволонтера, котрий наживався на військових: продавав бійцям автівки, які ввозив до України під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.
- Житель Буковини ввіз брендовий одяг, взуття, аксесуари та парфумерію під виглядом “гуманітарки” на понад 1,6 млн грн.
- Прикордонники і Бюро економічної безпеки викрили незаконну реалізацію військових товарів вартістю 5 млн гривень. Зловмисники завозили їх під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавали.