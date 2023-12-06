Викрили зловмисників, які ввезли в Україну під виглядом гуманітарної допомоги газ фреон на 14 млн грн

З'ясувалося, що очільницю благодійної організації вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконне використання гумдопомоги.

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області, прикордонники і митники викрили незаконне ввезення газу фреон з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Слідство встановило, що група осіб, використовуючи реквізити благодійної організації, завезла на територію України фреон вартістю понад 14 млн грн для подальшого продажу. Фігуранти задекларували товар як гуманітарну допомогу і таким чином ухилилися від сплати митних платежів.

Після перетину державного кордону, аби приховати вантаж, вони замінили тягач, що перевозив його на склад. Однак детективи БЕБ затримали автомобіль і вилучили товар.

Під час досудового розслідування встановили, що директорку згаданої благодійної організації вже притягували раніше до кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Наразі встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

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