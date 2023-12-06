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Окупанти цинічно атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілів на Харківщині

Ворог завдав ударів по прикордонному селищу Козача Лопань.

Окупанти цинічно атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки обстрілів на Харківщині
Фото: МВС України

У середу вдень російські окупанти обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади на Харківщині. Під час ліквідації наслідків атаки, росіяни почали обстрілювати рятувальників. Про це повідомляє МВС УКраїни.

"Під час ліквідації наслідків удару російські терористи не припиняли завдавати ударів.Попри це, вогнеборцям вдалося ліквідувати загорання", – ідеться у повідомленні.

Також повідомляють, що внаслідок влучання по приватному сектору, виникла пожежа у двох житлових будинках. 

Обстріли селища Козакча Лопань:

  • Російські військові 18 листопада обстріляли смт Козача Лопань у Харківській області. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.
  • 21 листопада росіяни обстріляли смт Козача Лопань Харківської області. В результаті загинув мирний житель.
  • У вересні російські окупанти обстріляли Козачу Лопань, тоді було пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків, магазини та лінії електропередач.
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