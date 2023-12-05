Упродовж доби на фронті відбулись 70 бойових зіткнень, - Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулись 70 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські військові відбили низку атак на семи напрямках. Так, на Куп’янському відбили 5 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському - 13 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському - 9 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському - 23 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському українські бійці відбили атаку ворога в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому Сили оборони відбили всі атаки росіян у районі західніше Вербове Запорізької області.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири - по пунктах управління та три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також сили і засоби протиповітряної оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, 2 станцій РЕБ та 11 артилерійських засобів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 5 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському і Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Новодмитрівки Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Костобобрів, Хрінівка, Мхи Чернігівської області; Попівка, Бачівськ, Грабовське Сумської області; Нестерне, Козача Лопань, Білий Колодязь, Вовчанськ Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Богданівка, Нью-Йорк Донецької області;

на Авдіївському також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка;

на Шахтарському ворог завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

на Запорізькому ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, П'ятихатки, Кам'янське Запорізької області;

на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.